Горно-Алтайск, 12 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Республике Алтай стоимость минимального набора продуктов питания за месяц выросла на 1,5% и на конец октября 2021 года составила 5005,60 рубля в расчете на 1 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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При этом в целом потребительские товары в регионе за месяц выросли на 1,1%, а с начала года — на 6,1%.

«За январь-октябрь текущего года цены на продовольственные товары выросли на 5,5%, непродовольственные товары — на 8,4%, тарифы на услуги — на 3,3%», — добавили в службе статистики.

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