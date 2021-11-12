Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что стал думать о матче с Хорватией уже после третьего гола в ворота сборной Кипра. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«После второго или третьего гола думал уже об игре с Хорватией», — сказал Карпин.

Он отметил, что в матче с Кипром всё сложилось удачно: карточки не получили и дали отдохнуть некоторым игрокам.

По его словам, сборная России показывала отрезками хороший прессинг, иногда возникали ошибки в перестроении и недопонимание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Кипра со счётом 6:0.

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