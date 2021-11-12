Санкт-Петербург, 12 ноября 2021, 08:30 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что стал думать о матче с Хорватией уже после третьего гола в ворота сборной Кипра. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
«После второго или третьего гола думал уже об игре с Хорватией», — сказал Карпин.
Он отметил, что в матче с Кипром всё сложилось удачно: карточки не получили и дали отдохнуть некоторым игрокам.
По его словам, сборная России показывала отрезками хороший прессинг, иногда возникали ошибки в перестроении и недопонимание.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России одержала победу над командой Кипра со счётом 6:0.
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