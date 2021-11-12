Сеул, , 08:27 — REGNUM Отношение государственного долга Южной Кореи к валовому внутреннему продукту (ВВП) составит в 2026 году 66,7%, что на 15,4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ожидаемые темпы роста являются самыми высокими среди 35 стран, которые МВФ относит к странам с развитой экономикой.

Между тем в странах «Большой семёрки», таких как США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия, эксперты прогнозируют снижение данного соотношения на 3,2%.

Отмечается, что темпы роста показателя Южной Кореи намного выше, чем в Чехии, где темпы роста соотношения государственного долга к ВВП составляет 8,7%. За ней следуют Бельгия (6,3%) и Сингапур (6%).

По мнению экспертов, государственный долг Южной Кореи продолжит расти из-за низкой рождаемости и старения населения.