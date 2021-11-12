Сеул, 12 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Отношение государственного долга Южной Кореи к валовому внутреннему продукту (ВВП) составит в 2026 году 66,7%, что на 15,4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Ожидаемые темпы роста являются самыми высокими среди 35 стран, которые МВФ относит к странам с развитой экономикой.

Между тем в странах «Большой семёрки», таких как США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия, эксперты прогнозируют снижение данного соотношения на 3,2%.

Отмечается, что темпы роста показателя Южной Кореи намного выше, чем в Чехии, где темпы роста соотношения государственного долга к ВВП составляет 8,7%. За ней следуют Бельгия (6,3%) и Сингапур (6%).

По мнению экспертов, государственный долг Южной Кореи продолжит расти из-за низкой рождаемости и старения населения.