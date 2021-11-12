Абакан, , 08:27 — REGNUM В Хакасии скончались ещё 11 пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в правительстве региона.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По данным оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали шесть женщин (57 лет, 60 лет, 61 год, 68 лет, 70 лет, 74 года) и пятеро мужчин (37 лет, 61 год, 65 лет, 75 лет, 82 года).

С начала текущего года в регионе умерли 1078 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 206 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выросло число ковид-пациентов в стационарах