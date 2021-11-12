Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Кредитный потребительский кооператив «Аврора» из Ростовской области получил банкротный иск от Центробанка России. Исковое заявление ростовским арбитражем из-за недочётов оставлено без движения до 1 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от регулятора подан 29 октября 2021 года. В качесте арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие». Прочие детали дела пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив учредили в январе 2017 года. Учредители не указаны. У налогового органа также есть сомнения в достоверности юридического адреса кооператива. С июля 2021 года председателем КПК является Никита Пресняков. В его активе также есть компании из ресторанной и спортивной отраслей.