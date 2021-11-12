Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве учредили медаль за достижения и существенный вклад в развитие главной выставки страны — «Золотой знак ВДНХ», сообщается на портале мэра столицы.

Каток на ВДНХ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

На одной стороне награды изображен монумент «Рабочий и колхозница», а на другой — арка главного входа с логотипом выставки. Решение о вручении медали будет принимать наградной комитет.

Получить «Золотой знак ВДНХ» смогут специалисты и организации — резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на ВДНХ 10 ноября отметили Всемирный день науки.

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