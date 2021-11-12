Варшава, , 08:26 — REGNUM Минздрав Польши передал Грузии 468 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом 11 ноября сообщается на странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter.

Вакцинация ИА REGNUM

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«Это доказательство нашей польско-грузинской солидарности и поддержки Грузии как одного из важнейших партнеров в регионе, с которым нас связывает стратегический выбор приобщиться к европейским ценностям и быть частью европейского сообщества», — говорится в сообщении.

Далее следует напоминание, что Грузия — не единственная страна, получившая помощь Польши в борьбе с пандемией коронавируса. Ранее Варшава передала вакцины против COVID-19, в частности, в такие страны как Египет, Вьетнам, Кения, Украина, Австралия, Норвегия, Киргизия, Узбекистан, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина.

Отмечается, что передача вакцины из Польши в другие страны чаще всего происходит по той причине, что в Польше за последние месяцы существенно снизились темпы вакцинации, а срок годности вакцины ограничен.