Джакарта, , 08:25 — REGNUM Южная Корея готова стать партнером Индонезии в переходе к экологически чистым технологиям и «зеленой» экономике, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Южная Корея может заполнить пробел, который ощущает Индонезия при работе с развитыми странами в области изменения климата.

В центре законодательства и политики в области климата и устойчивого развития корейского университета заявили, что сотрудничать в создании экологически чистых технологий не так просто, как работать вместе в других сферах.

«Лесной сектор имеет большой потенциал. В Индонезии много тропических лесов. У Южной Кореи очень хороший опыт, но размер земли для исследования слишком мал. Таким образом, мы можем использовать опыт Южной Кореи в качестве пилотного проекта, чтобы мы могли воспользоваться его преимуществами», — говорится в заявлении центра законодательства и политики в области климата и устойчивого развития корейского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправит группу ученых в Великобританию, чтобы сделать Индонезию центром производства вакцин в регионе.

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