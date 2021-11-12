Москва, , 08:24 — REGNUM В рамках очередной квалификации турнира «Московский киберспорт» по игре UFC 4 определены участники суперфинала. Об этом ИА REGNUM 12 ноября сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Киберспорт Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В закрытом отборочном турнире участвовали 16 игроков сезона, по итогам пяти раундов, сыгранных по швейцарской системе, определились восемь киберспортсменов, которые будут участвовать в суперфинале. Он пройдёт 12 декабря 2021 года в Москве.

Первое и второе места заняли соответственно Родион Васильев (Kamma_Pulya) и Иван Крикунов (IvanBoyko001), каждый получил за победу призовые 8 тыс. рублей и квоту в суперфинал. Третье место досталось Георгию Подивилову (EZ4Podivilov).

Напомним, отборочные соревнования кибертурнира UFC 4 начались 25 апреля 2021 года, в их рамках организаторы ежемесячно разыгрывали призовой фонд 25 тыс. рублей и квоту в финальную суперквалификацию. Общий призовой фонд суперфинала составляет 150 тыс. рублей.

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