Кейптаун, 12 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Бывший президент Южно-Африканской Республики Фредерик де Клерк скончался в возрасте 85 лет в южноафриканском городе Кейптаун, 11 ноября передал телеканал eNCA со ссылкой на представителя его фонда Дэйва Стюарта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

Экс-глава государства боролся с онкологическим заболеванием, о котором объявил в марте. Де Клерк руководил страной с 1989 по 1994 год. Он известен тем, что освободил из тюрьмы другого президента ЮАР — Нельсона Манделу. В 1993 году де Клерк и Мандела получили Нобелевскую премию мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в возрасте 88 лет умер бывший глава Южной Кореи Ро Дэ У.