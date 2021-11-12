Кишинёв, , 08:23 — REGNUM В Молдавии в течение суток 11 ноября выявили 1111 случаев заражения коронавирусом в ходе 7744 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 350 679 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 329 912 человек, в том числе 2698 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2698 пациентов с COVID-19, из которых 285 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8323 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 70 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 980 заражений коронавирусом в результате проведения 6034 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1325 человек, умерли 60 пациентов с COVID-19.