Ташкент, , 08:22 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Стамбуле в рамках участия в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств выступит с важными инициативами. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

В пресс-службе отметили, что Узбекистан проводит глубоко продуманную, всесторонне взвешенную внешнюю политику, ориентированную на интересы народа.

«Расширяется взаимодействие со всеми странами-партнерами и международными структурами», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в их числе и Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), к которому Узбекистан присоединился в 2019 году. Структура образована в 2009 году, главная цель совета заключается в укреплении связей между тюркоязычными странами, развитие сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, туристической и культурно-гуманитарной сферах, координация усилий по укреплению мира и безопасности.

«Организация, в основе которой лежат общность языков и духовных ценностей, тесных исторических и культурных связей стран-участниц, становится эффективным механизмом регионального сотрудничества», — отметили в пресс-службе.

В октябре 2019 года в Ташкенте состоялись заседание Делового совета ССТГ и Инвестиционный форум. В 2020 году город Хива объявлен Культурной столицей Тюркского мира. Был учрежден Форум молодых предпринимателей и проведено его первое заседание в Узбекистане в сентябре 2021 года. Состоялось также заседание Совета министров по делам молодежи и спорта.