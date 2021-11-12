Санкт-Петербург, , 08:22 — REGNUM Сборная России одержала победу над командой Кипра в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Сборная России по футболу

В составе российской команды дубль оформил полузащитник Александр Ерохин. По голу забили Фёдор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Эта победа стала самой крупной для сборной России в отборах на чемпионат мира. Команда Валерия Карпина повторила достижение сборной СССР, которая в 1965 году разгромила сборную Дании со счётом 6:0.

Сборная России набрала 22 очка и лидирует в группе H. На втором месте идёт Хорватия с 20 очками. 14 ноября сборная России сыграет на выезде с Хорватией, в этом матче определится, кто получит прямую путёвку на ЧМ-2022.