Салехард, 12 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. На Ямале продлена выдача лекарственных наборов от гриппа и острых распираторных заболеваний для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с гражданскими активистами.

Пресс-служба главы ЯНАО Один из бесплатных лекарственных наборов

С просьбой оставить данную меру поддержки населения, хотя бы для малоимущих, к губернатору ЯНАО обратились волонтёры-медики.

«Вместе с волонтёрами определим категории граждан, которые и наиболее остро нуждаются в поддержке, и продолжим для них выдачу наборов», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале после 10 ноября 2021 года прекращена выдача населению бесплатных лекарств для лечения острых распираторный инфекций. Наборы с лета 2020 года выдавались всем заболевшим ОРВИ на территории ЯНАО, даже если они не являлись жителями автономного округа. Правительство Ямала таким образом выручало людей во время острого лекарственного дефицита. Средняя стоимость каждого такого набора составляет около пяти тысяч рублей.