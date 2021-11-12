Кубинка, Московская область, , 08:21 — REGNUM Из Санкт-Петербурга в Московскую область 12 ноября отправится второй сводный отряд военно-медицинских специалистов, которые присоединятся к своим коллегам в Кубинке, помогающим региону в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Отряд в составе 230 военнослужащих — врачей-инфекционистов, среднего и младшего медицинского персонала — доставят в Подмосковье самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

пресс-служба Минобороны РФ «Врачебно-сестринские бригады из состава подразделений Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, развёрнутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке».

В отряде также находятся добровольцы — курсанты академии, которые прошли специальную подготовку и будут работать в госпитале под руководством профессорско-преподавательского состава.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Минобороны РФ развернули временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 на территории подмосковной Кубинки.

Читайте ранее в этом сюжете: В подмосковной Кубинке развернули временный госпиталь для больных COVID-19