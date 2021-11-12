Варшава, 12 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Польши Збигнев Кузьмюк раскритиковал позицию замглавы ЕК Франса Тиммерманса, заявившего, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение, которое Кузьмюк направил в ЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

По словам евродепутата от Польши, заявление Тиммерманса «снимает ответственность» с Газпрома за резкий рост цен на газ в Европе.

Кузьмюк считает, что позиция замглавы ЕК «представляется ещё более сомнительной» на фоне октябрьского сообщения Еврокомиссии о необходимости расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергетическом рынке.

«Не могла бы Еврокомиссия объяснить, на каком основании заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс освободил Газпром от ответственности за ситуацию на газовом рынке ЕС?» — говорится в документе.

Напомним, что Евросоюз столкнулся с существенным ростом цен на энергоносители. Если в начале августа средняя цена на газ в ЕС составляла порядка $500 за тысячу кубометров, то к началу октября она поднялась уже до $1900. Цены на электроэнергию для жителей стран ЕС в итоге существенно выросли.

Цена газа в Европе начала падать после того, как президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому нарастить поставки в хранилища компании в Европе после 8 ноября, когда будет завершена закачка газа в подземные хранилища в России.