Евродепутат от Польши возмутился высказыванием замглавы ЕК о Газпроме
Варшава, 12 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Польши Збигнев Кузьмюк раскритиковал позицию замглавы ЕК Франса Тиммерманса, заявившего, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение, которое Кузьмюк направил в ЕК.
По словам евродепутата от Польши, заявление Тиммерманса «снимает ответственность» с Газпрома за резкий рост цен на газ в Европе.
Кузьмюк считает, что позиция замглавы ЕК «представляется ещё более сомнительной» на фоне октябрьского сообщения Еврокомиссии о необходимости расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергетическом рынке.
Напомним, что Евросоюз столкнулся с существенным ростом цен на энергоносители. Если в начале августа средняя цена на газ в ЕС составляла порядка $500 за тысячу кубометров, то к началу октября она поднялась уже до $1900. Цены на электроэнергию для жителей стран ЕС в итоге существенно выросли.
Цена газа в Европе начала падать после того, как президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому нарастить поставки в хранилища компании в Европе после 8 ноября, когда будет завершена закачка газа в подземные хранилища в России.