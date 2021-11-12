Пермь, , 08:17 — REGNUM Уволенный сотрудник ООО «Систем Проджектс», которая входит в структуры компании Xsolla, программист Иван Р. отозвал свой иск к работодателю. Об этом сообщает СМИ.

Суд Sweetcredits.ru

Пермяк требовал восстановления на работе. Ни истец, ни ответчик подробности не комментируют, отмечая лишь, что все претензии урегулированы. Производство по иску прекращено, информирует properm.ru.

Иск о защите чести и достоинства к основателю компании Xsollaвыделен судом в отдельное производство. Программист требует 1 млн рублей и публичных извинений.

Напомним, во время рассмотрения дела в суде представители пермского отделения IT-компании заявили о готовности к мировому соглашению. Добавим, Xsolla оказалась под пристальными вниманием из-за массового увольнения работников и слов основателя фирмы о том, что в отставку отправляют неэффективных сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: После скандала Xsolla может заключить мировое соглашение с экс-сотрудником