Пермь, 12 ноября 2021, 08:17 — REGNUM Уволенный сотрудник ООО «Систем Проджектс», которая входит в структуры компании Xsolla, программист Иван Р. отозвал свой иск к работодателю. Об этом сообщает СМИ.

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Суд
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Пермяк требовал восстановления на работе. Ни истец, ни ответчик подробности не комментируют, отмечая лишь, что все претензии урегулированы. Производство по иску прекращено, информирует properm.ru.

Иск о защите чести и достоинства к основателю компании Xsollaвыделен судом в отдельное производство. Программист требует 1 млн рублей и публичных извинений.

Напомним, во время рассмотрения дела в суде представители пермского отделения IT-компании заявили о готовности к мировому соглашению. Добавим, Xsolla оказалась под пристальными вниманием из-за массового увольнения работников и слов основателя фирмы о том, что в отставку отправляют неэффективных сотрудников.

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