Тбилиси, , 08:16 — REGNUM Обнародование видеоматериалов, как бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили силой доставляют в тюремную больницу, нарушает его права. Об этом говорится в заявлении Аппарата народного защитника Грузии, опубликованного на сайте ведомства.

Михаил Саакашвили в палате тюремной больницы Special Penitentiary Service of Georgia

«Распространением кадров, отражающих вселение Михаила Саакашвили против его воли, с применением силы в медицинское учреждение № 18, минюст / Пенитенциарная служба нарушили право заключённого на честь, достоинство и неприкосновенность личной жизни», — говорится в сообщении.

Омбудсмен потребовала прекратить практику распространения личной информации об экс-президенте, а также нарушает его права другими способами. Действия минюста названы «оскорбительными».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест. Сторонники Саакашвили заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в частную клинику. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при помещении его тюремную палату.

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