Москва, , 08:16 — REGNUM Цена на нефть марки Brent торговалась в диапазоне $81,63−83,40 и снизилась до $82,53 к закрытию американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть eluela31

Давление на нефтяной рынок оказывал дорожающий доллар в ответ на максимальный скачок инфляции в стране в октябре за 30 лет. Инвесторы ожидают от ФРС США более раннего повышения ставок, чем ожидалось.

ОПЕК в ежемесячном отчете оставил прогноз относительно роста спроса на нефть в 2022 году неизменным — на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз на повышение спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на высокие цены.

Сегодня, 12 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $82,20 (-0,39%). Из-за дорожающего доллара покупатели испытывают давление.

Если они не защитят уровень $81,60, то придется отступать к уровню $80 за баррель, так как продавцы станут агрессивнее продавать фьючерсы на нефть.

Повышение цены выше $83,45 вернет на рынок покупателей, которые закрыли длинные позиции.

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