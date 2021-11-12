Вашингтон, 12 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал закон, ограничивающий использование в стране оборудования китайских компаний Huawei Technologies Co и ZTE Corp. Об этом 11 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Закон запрещает Федеральной комиссии по связи (FCC) рассматривать и утверждать заявки на использование в США оборудования, которое представляет неприемлемый «риск для национальной безопасности».

«Закон поможет гарантировать, что небезопасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE, не будет подключаться к сетям связи в Америке», — заявил комиссар FCC Брендан Карр.

В агентстве добавили, что Байден подписал закон всего за несколько дней до проведения виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе телеконференции два лидера намерены обсудить сложности в отношениях Китая и США, в частности, в экономике.