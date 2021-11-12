Ульяновск, , 08:12 — REGNUM Введение ограничительных мер в Ульяновской области позволило стабилизировать ситуацию по заболеваемости ковидом. Об этом заявили региональные власти по итогам совещания по борьбе с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Измерение кислорода в крови Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Чиновники ссылаются на данные управления Роспотребнадзора, согласно которым за нерабочую неделю уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 1,4%.

«Это коснулось практически всех категорий граждан, кроме лиц старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что «ситуация постепенно стабилизируется, но мы не можем гарантировать, что не произойдёт резкого роста уровня заболеваемости в дальнейшем». Напомним, за 11 ноября предварительно выявлено 526 носителей коронавируса, что на три меньше уровня 10 ноября. Снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом началось в регионе с 30 октября.

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Глава региона также поручил изучить возможность выделения средств на приобретение автоцистерны для транспортировки медицинского кислорода и ускорить его закупку. Особое поручение касалось охвата вакцинацией.

По словам главы минздрава Ульяновской области Александра Гашкова, в больницах для лечения ковидных больных установили 495 прикроватных кислородных концентратора, в том числе 285 приобретены за последние две недели. Ожидается поступление ещё 350.

Глава ведомства заявил, что на 40% позволит снизить потребность в кислороде поставка трёх концентраторов производительностью более 1 тыс. литров каждый. На данные цели из федеральной казны выделено Ульяновской области 97 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 101 805 случаев заражения коронавирусом, вылечились 90 567 человек, скончались 3160 жителей. Под наблюдением остаются 22 006 человек. Проведено за весь период 1 431 127 лабораторных исследований на коронавирус.

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