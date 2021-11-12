Сахалинская область, 12 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Из детского дома села Троицкое в Сахалинской области сбежала 14-летняя девочка. Подростка ищут уже седьмые сутки, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Подросток

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Девочка покинула детский дом 6 ноября, накануне своего дня рождения. Её местонахождение до сих пор неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сотрудники правоохранительных органов искали воспитанницу детского дома посёлка Мохсоголлох Хангаласского района Якутии. Девушку искали трое суток.