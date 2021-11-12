Лондон, 12 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Великобритания и Иран достигли принципиального соглашения о выплате Тегерану долга за сорванный в 1974 году контракт. Об этом 12 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Контракт

Контракт между компанией International Military Services (IMS) и Ираном был заключён в 1974 году. По данному договору компания обязалась поставить в Иран более 1 тыс. единиц британских танков. Однако из-за революции в Иране в 1979 году и прихода к власти исламского духовенства Лондон отказался выполнять условия контракта.

Долг за непоставленные Ирану танки составил 400 млн фунтов стерлингов (535 млн долларов). Международный суд ООН призвал власти Великобритании в 2012 году решить вопрос с компенсацией Ирану по сорванному контракту. Британские власти утверждали, что не имеют возможности вернуть долг, так как Иран находится под санкциями.

Замглавы иранского МИД Али Багери Кяни заявил, что принципиальное соглашение по выплате долга между Лондоном и Тегераном достигнуто. Осталось решить вопрос о методе и процессе выплаты.