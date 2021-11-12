Джидинский район, Бурятия, 12 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии полицейские задержали четырёх сборщиков наркотических средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, четверо мужчин с мешками были замечены на поле недалеко от села Белозёрск.

МВД Бурятии Сборщики наркотиков в Бурятии

«При задержании у них изъяты мешки с наркотическим средством. Как показала проведенная экспертиза, марихуана общим весом около 9 килограммов», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что задержанные 23−43 лет приехали в район специально для заготовки запрещенного вещества из городов Бабушкин и Байкальск. По их словам, наркотики они собирали для собственного употребления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ.