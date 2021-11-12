Ташкент, , 08:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 ноября подписал постановление, регламентирующее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в регионах. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Выделить министерству финансов в 2021—2022 годах на основании его заявок кредитные средства в национальной валюте в эквиваленте до 100 миллионов долларов по ставке 2 процента годовых за счет Фонда реконструкции и развития на закупку современного медицинского оборудования для государственных районных (городских) и областных медицинских учреждений», — говорится в постановлении.

Данные средства будут также направлены на повышение квалификации специалистов в ведущих зарубежных медицинских учреждениях.

«Данные средства предоставляются сроком на три года с момента подачи заявок министерством финансов», — говорится в документе.

Министерству финансов Узбекистана поручено выделить Совету министров республики Каракалпакстан, хокимиятам (администрациям) областей и города Ташкента средства, в качестве бюджетной ссуды в соответствии с их обоснованными заявками и с условием возврата по установленной ставке на срок не более трех лет.

«При этом министерство финансов может направлять кредитные средства также на оснащение республиканских специализированных научно-практических медицинских центров современным медицинским оборудованием и повышение квалификации их специалистов в ведущих зарубежных медицинских учреждениях», — отмечается в постановлении.