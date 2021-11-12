Салехард, 12 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. На Ямале растёт численность лосей, диких северных оленей, глухарей и рябчиков. Об этом сообщает управление по охране и регулированию использования животного мира департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО.

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В частности, с 2019 года численность лосей увеличилась на 16% и составила около 13 тыс. особей, дикого северного оленя — на 26% (13, 4 тыс. особей), Среди боровой дичи замечен рост популяции глухаря на 34% (258 тыс. особей), тетерева — 53% (384 тыс.), рябчика — на 25% (52. 7 тыс.).

Росту численности охотничьих биоресурсов способствовал комплекс мероприятий, в том числе и охрана мест обитания птиц и животных. В среднем сотрудники департамента совершают около тысячи рейдов в год и выявляют более 500 нарушений правил охоты. Для боровой дичи устраиваются гоголятники (искусственные гнездовища) и порхалища (биотехнические сооружения, где птицы избавляются от паразитов, «купаясь» в песке с золой). Такие сооружения создают комфортные условия для жизни и размножения птиц.

Также росту популяции дикого северного оленя способствовал введённый в 2019 году мораторий на добычу. Кроме того, на территории ЯНАО ежегодно обустраиваются солонцы, где для животных выкладывается специальная минерально-солевая подкормка. Сегодня установлены 424 площадки для подкормки, на них за год выкладывается порядка 1,5 тонн соли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в горах Алтая численность сибирских горных козлов уменьшилась более чем вдвое за последние шесть лет. Если в 2015 году насчитывалось свыше 8,4 тыс. особей, то в 2021 году — менее 3,8 тысяч.