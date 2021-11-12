Бангкок, 12 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Заключенные из четырех тюрьм Таиланда смогут заводить собак, 12 ноября сообщило издание Bangkok Post со ссылкой на таиландское министерство юстиции.

(сс) stuzinty Собака

Исправительные учреждения Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин включены в пилотный проект, целью которого является на снижение у арестантов уровня тревоги, депрессии и подавления антисоциального поведения.

Авторы идеи считают, что таким образом заключенные смогут подготовиться к возвращению в общество после выхода из тюрьмы. В минюсте отметили, что ведомство намерено наладить сотрудничество с ассоциациями животных, а также приютами для собак.

Питомец будет подбираться в соответствии с темпераментом заключенного. Всех будущих хозяев обучат обращаться с животными. В случае успеха этого начинания подобная практика будет распространена на другие тюрьмы Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года The Bangkok Post распространило информацию о том, что таиландские власти хотят сделать 72 тюрьмы страны туристическими достопримечательностями.