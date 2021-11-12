Уфа, , 08:02 — REGNUM Первое представление в рамках фестиваля «Золотая Маска» состоялось в Уфе. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Артисты Челябинского театра оперы и балета Chelopera.ru

Сообщается, что программу открыл вечер современной хореографии от музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. В Башкирском государственном театре оперы и балета зрители смогли познакомиться с тремя балетами, которые в разное время получили высшую театральную награду России — Премию «Золотая Маска»: «Минус 16» Охада Нахарина, «Маленькая смерть» Иржи Килиана и «Kaash» Акрама Хана.

Отмечается, что фестиваль «Золотая Маска» проходит в Уфе впервые.

Следующая постановка «Золотой Маски» в Уфе состоится 17 и 18 ноября. Артисты представят спектакль «Сон в Летнюю ночь» театра «Мастерская П.Н. Фоменко».