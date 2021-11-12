Кызыл, 12 ноября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Туве за неделю с 1 по 8 ноября наиболее быстро дорожали свежие помидоры. По данным Красноярскстата, 1 кг помидоров в магазинах республики можно купить за 193,90 рубля (+9,2% или 16,34 рубля), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Помидоры в продуктовом магазине

Также выросли цены на гречневую крупу (+3,17%) и стерилизованное молоко (+2,33%), которые теперь стоят 112,34 и 71,11 рубля соответственно.

Подешевели за указанный период яблоки (-2,05% до 140,47 рубля за 1 кг), пшено (-0,99% до 59,97) и репчатый лук (-0,48% до 37,20).

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