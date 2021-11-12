Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Пожар произошел в частном двухэтажном доме в Петропавловске Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар

По ее данным, возгорание произошло в доме на улице Завойко. В ликвидации принимали участие 20 человек личного состава. Уточняется, что такое количество пожарных задействовали из-за большого расстояния до источников воды. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Отмечается, что в здании оказались повреждены стены и потолок на общей площади десять квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 ноября в Нижнем Тагиле произошел пожар в муниципальном жилом доме. Из горящего дома спасатели эвакуировали 28 жильцов. Пожар был потушен, пострадавших не было.