Москва, 12 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Москве учредили награду «Золотой знак ВДНХ» за достижения и существенный вклад в развитие выставки. Об этом 12 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Награда представляет собой медаль, на одной стороне которой изображен монумент «Рабочий и колхозница», а на другой — арка главного входа с логотипом выставки. Решение о ее вручении будет принимать наградной комитет.

«Получить медаль, как и раньше, смогут отдельные специалисты и организации, например резиденты выставки. Награда будет присуждаться за применение на ВДНХ новаторских решений и технологий, реализацию значимых проектов в сфере культуры, образования, досуга, спорта, ландшафтно-паркового оформления», — сказала Сергунина.