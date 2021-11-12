Монтрёй, Франция, , 07:53 — REGNUM Продюсер Дэн Хей объявил об уходе из Ubisoft. Об этом 11 ноября сообщил портал Video Games Chronicle.

Far Cry 6 Скриншот из трейлера игры с YouTube

Разработчик отметил, что он официально покинет компанию 12 декабря 2021 года. Пока Хей не сообщил о том, чем планирует заниматься дальше. Ubisoft объявила, что после его ухода команду, занимающуюся разработкой игр Far Cry, возглавит Сандра Уоррен.

Для справки: Дэн Хей проработал в Ubisoft около 10 лет. Он занимал должность креативного директора проекта Far Cry 5 и выступил в качестве продюсера третьей и четвёртой частей франшизы, в также игр Blood Dragon, Primal и New Dawn.

Напомним, шестую часть Far Cry Ubisoft выпустила в продажу 6 октября 2021 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры получила 75 баллов (из 100) от критиков, но при этом лишь 3,5 балла (из 10) от рядовых пользователей.

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