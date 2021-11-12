Глава команды разработчиков серии игр Far Cry покидает Ubisoft
Монтрёй, Франция, 12 ноября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Продюсер Дэн Хей объявил об уходе из Ubisoft. Об этом 11 ноября сообщил портал Video Games Chronicle.
Разработчик отметил, что он официально покинет компанию 12 декабря 2021 года. Пока Хей не сообщил о том, чем планирует заниматься дальше. Ubisoft объявила, что после его ухода команду, занимающуюся разработкой игр Far Cry, возглавит Сандра Уоррен.
Для справки: Дэн Хей проработал в Ubisoft около 10 лет. Он занимал должность креативного директора проекта Far Cry 5 и выступил в качестве продюсера третьей и четвёртой частей франшизы, в также игр Blood Dragon, Primal и New Dawn.
Напомним, шестую часть Far Cry Ubisoft выпустила в продажу 6 октября 2021 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры получила 75 баллов (из 100) от критиков, но при этом лишь 3,5 балла (из 10) от рядовых пользователей.