Абакан, , 07:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 206 носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в республиканском правительстве, выздоровел за сутки 631 человек.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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С начала 2021 года в регионе подтверждено 28 908 случаев COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 5824 (-67) пациента.

За сутки число ковид-пациентов в стационарах выросло до 1558 человек (+13). К аппаратам ИВЛ подключены 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии выявили 205 носителей коронавируса.

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