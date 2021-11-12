Магадан, , 07:57 — REGNUM Арбитраж Магаданской области взыскал с ООО «Сибирская легкая авиация» (СиЛа) более 13,7 млн рублей убытков. Истцом в деле было АО «Авиакомпания ИФаэро», а в основе спора лежит спор за воздушное судно Ан-28. Решение ещё может быть обжаловано, ИА REGNUM.

Обломки самолёта L-410 авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа) (с) Следственный комитет России

В пользу истца были взысканы «убытки в размере 13 718 678 рублей». В основе спора лежал договор аренды воздушного судна от апреля 2016 года, по которому самолёт Ан-28 с регистрационным номером RA-28 952, передавался в пользование до марта 2019 года для воздушных перевозок пассажиров, багажа, почты, грузов. ООО «Сибирская легкая авиация» получило самолёт по договору субаренды. Договор был расторгнут досрочно, но владелец не получил судно обратно на оговоренную в контракте площадку. Только после судебного вердикта от 2020 года «воздушное судно было в разобранном виде перемещено аэродром «Крутицы» Рязанской области Шиловского района». Владелец отметил, что «после сборки самолёт не пригоден для полётов, а следовательно, по мнению истца, обязанность по возврату судна ответчиком так и не была исполнена», что и стало основанием для нового обращения в суд.

Напомним, 13 сентября 2021 года в результате жёсткой посадки самолёта L-410, который следовал рейсом Иркутск — Казачинское, погибли четыре человека. Травмы получили ещё 12 человек. Воздушное судно эксплуатировала компания «Аэросервис». Единственным владельцем этой фирмы являлась авиакомпания «СиЛа». У фирм на тот момент был один директор — Андрей Богданов, владеющей в магаданской компании 36% доли. Совладельцы «СиЛы» — Юрий Лапин и Владимир Миронов.

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