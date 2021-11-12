Москва, , 07:48 — REGNUM Более 2,8 тысячи материалов с недостоверной информацией в интернете заблокировал Роскомнадзор с сентября этого года. Об этом 11 ноября сообщил представитель ведомства.

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По его словам, на осень 2021 года пришлась волна публикаций, связанных с продажей поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19.

«Наблюдается увеличение количества материалов с недостоверной информацией на тему коронавирусной инфекции. Так, число материалов, доступ к которым был ограничен в ноябре, уже составляет порядка 50% от количества материалов, удаленных и заблокированных за весь октябрь», — цитирует газета «Известия» собеседника.

Кроме того, мошенники прибегают к различным схемам обмана граждан в кредитно-финансовой сфере.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 2020 года действует закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (в том числе о коронавирусе). Он предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет — в зависимости от тяжести совершённого преступления.

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