Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области могут создать ещё один крематорий. Об этом пишут СМИ.

Jambonewspot.com Крематорий

По данным ИА «Все новости», о таких планах стало известно в октябре. Новая печь появится на территории Сухоложского посёлка. Инициатором проекта является учредитель компании «Союз-НТ», занимающейся перевозками, Илья Соловьев. Бизнесмены считают, что второй крематорий поможет решить проблему с нехваткой мест на кладбищах.

Прокуратура уже выдала организатору бизнеса предостережение. Надзорный орган требует не начинать работу до завершения проверочных мероприятий. Комплексная выездная проверка готовности объекта может пройти в ближайшее время. А затем эксперты решат, можно ли открывать здесь крематорий.