Оренбург, , 07:45 — REGNUM В Оренбургской области воспитателей детских садов и педагогов школ начали отстранять от работы из отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции. На 9 ноября в трех детсадах Тюльгана без сохранения заработка от работы отстранили семь работников, сообщает портал orenday.ru.

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По данным информресурса, среди отстранённых есть работник, ранее имевший медтвод. У женщины остались прежние хронические заболевания, однако новый медицинский отвод она получить не смогла.

Родители воспитанников возмущены, поскольку в сельских детских садах есть проблема кадрового голода. Новых воспитателей найти трудно. Тем более обидно, когда от работы отстраняют грамотных и профессиональных педагогов. Начальство учреждений дошкольного образования объясняет свои действия «сверху».

В Сорочинском городском округе ряд учителей отказывается делать прививки. Несколько преподавателей не допущены к работе. Директора школ находятся в тупике. Очень сложно заменить, например, учителя иностранного языка. Однако из-за страха проверок и наказания за нарушение документа об обязательной вакцинации приходится не допускать непривитых работников в школу. В сложившейся ситуации не исключается массовое увольнение педагогов по собственному желанию, что усугубит проблему дефицита сельских учителей. Об этом информирует портал sorochinskday.ru.

В Октябрьском районе Оренбуржья медработники готовы обратиться к губернатору с открытым письмом с вопросами о добровольной вакцинации и свободе выбора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее инициативная группа оренбуржцев обратилась в прокуратура, протестуя против QR-кодов. В соцсети опубликовано видеобращение жителей региона против QR-кодов к президенту России Владимиру Путину.

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