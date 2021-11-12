Женева, Швейцария, , 07:45 — REGNUM Мигранты, находящиеся на польско-белорусской границе, должны быть отправлены «в более безопасные места в Белоруссии». Об этом 11 ноября написал на своей странице в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Мигранты Freedom House

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Он отметил, что его подразделение, а также Международная организация по миграции совместно с Белорусским Красным Крестом доставили помощь указанным людям. Гранди подчеркнул, что главной задачей должно стать сохранение жизней этих людей.

Верховный комиссар добавил, что управление ООН по делам беженцев благодарит власти страны за предоставленный доступ к границе и предлагает «помощь в поиске решений».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС требует политического решения.

Читайте также: В ООН прокомментировали кризис с мигрантами в Белоруссии