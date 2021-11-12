Усть-Коксинский район, Алтай, , 07:44 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального наибольший прирост вновь зафиксирован в Усть-Коксинском районе, где выявлено 19 носителей.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+16), Майминского (+8), Усть-Канского (+3), Шебалинского (+3) и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 23 619, треть из которых пришлось на жителей столицы региона.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 17, за весь период — 21 110. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1161, за весь период — 316 186», — добавили в оперштабе.