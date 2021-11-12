Красноярск, , 07:36 — REGNUM Краевая прокуратура организовала проверку в связи с ДТП, произошедшим на 67 км автодороги Красноярск — Енисейск. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, ночью 12 ноября водитель микроавтобуса (индивидуальный предприниматель) не справился с управлением. Уходя от столкновения с грузовиком, он допустил съезд в кювет. Микроавтобус опрокинулся на левый бок.

В салоне автомобиля, следовавшего по маршруту п. Большая Мурта — п. Шила находились пять пассажиров. Это работники ООО «СибАгро» Большемуртинского района, проживающие в посёлке Шила. Как сообщало ИА REGNUM, три человека погибли.

На место происшествия выехал прокурор Сухобузимского района. Проверка продолжается.

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