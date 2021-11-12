Кабанский район, Бурятия, , 07:35 — REGNUM Правоохранители в Кабанском районе Бурятии разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на федеральной трассе Р-258 «Иркутск — Чита». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике, трагедия произошла вечером 11 ноября.

ДТП в Бурятии Управление ГИБДД по Бурятии

Мужчина 1988 года рождения за рулём автомобиля Honda Stream в 20 км от села Мишиха врезался в стоящий на обочине фургон Mercedes-BenzVito.

В результате водитель Хонды и пассажир 1987 года рождения погибли на месте. Ещё два пассажира 1991 и 2001 годов рождения, а также водитель фургона госпитализированы в больницу.