Пекин, , 07:32 — REGNUM Платформа электронной коммерции Alibaba Tmall принесла 540,3 млрд юаней (около $84,54 млрд) валового объема продаж товаров во время ежегодной торговой ярмарки с 1 по 11 ноября, что отражает динамичную экономику потребления в Китае, сообщает агентство Синьуха.

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«В этом году фестиваль покупок в «День холостяка» стал важной вехой в рамках нашей приверженности построению устойчивого будущего», — сказал вице-президент Alibaba Group Ян Гуан.

Данные показывают, что 78 брендов зарегистрировали от 10 млн юаней до 100 млн юаней в валового объема продаж, в то время как 698 других набрали от 1 млн юаней до 10 млн юаней за время торгового фестиваля, говорится в пресс-релизе компании.

Более 290 000 брендов приняли участие в акции в этом году, и, по данным компании, более 45% потребителей, совершивших покупки, родились в 1990-х и 2000-х годах. Число потребителей, родившиеся в 2000-х годах, выросло на 25% в годовом исчислении, добавили в компании.

Фестиваль покупок в «День холостяка» был впервые инициирован Alibaba 11 ноября 2009 года и с тех пор стал одним из крупнейших в мире интернет-магазинов.