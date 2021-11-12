Оттава, 12 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. МИД Канады намерен вывезти на родину семьи дипломатов и часть работников канадского посольства в Гаити, сообщает пресс-служба ведомства.

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«МИД Канады принял решение временно вывезти вспомогательный персонал и членов семей сотрудников канадского посольства из Гаити», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на фоне стремительного ухудшения обстановки в республике. После частичной эвакуации в Порт-о-Пренсе останутся дипломаты и консульские работники. При этом работа посольства не будет прекращаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Гаити призвало американских граждан скорее покинуть страну и вернуться на родину. В диппредставительстве отмечали, что ситуация в Гаити стремительно ухудшается, что может угрожать безопасности граждан США.