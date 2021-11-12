Ханты-Мансийск, , 07:28 — REGNUM Ханты-Мансийский автономный округ находится на 45 месте среди всех субъектов РФ по числу проблемных строящихся объектов. Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ» со ссылкой на данные Фонда защиты прав дольщиков Югры.

Дом, возведённый по договору долевого строительства Adm44.ru

В регионе насчитывается 20 проблемных жилых домов и паркингов в городах Лангепас, Нефтеюганске, Сургуте и Сургутском районе.

«Фактически у нас только по 17 объектам требуется восстановление прав граждан. Пострадавшими остаются 1610 граждан», — сообщил директор Фонда защиты прав дольщиков Югры Михаил Павлов.

Проблемы недостроев с участием средств граждан в Югре решают двумя способами, напомнил Михаил Павлов. Первый — усилиями Фонда защиты прав дольщиков Югры с привлечением федерального финансирования. Второй — привлечение инвесторов к продолжению строительства проблемных объектов. Таким застройщикам властями региона или муниципалитетов выделяются земельные участки под новые объекты в черте населённых пунктов без торгов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургуте до конца 2022 года намерены существенно повысить объём обеспеченности квартирами детей-сирот благодаря участию мэрии в долевом строительстве жилья.

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