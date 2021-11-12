Флоренция, Италия, , 07:26 — REGNUM Памятник русскому писателю Фёдору Достоевскому появится в итальянском городе Флоренция. Об этом 11 ноября сообщил журналистам посол РФ в Италии Сергей Разов на литературно-музыкальном вечере, посвященном 200-летию со дня рождения писателя.

Ф.М. Достоевский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Памятник Достоевскому из бронзы будет установлен в городском парке Кашине, автором станет российский скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов. Церемония открытия запланирована на середину декабря текущего года.

Уточняется, что работа над памятником Достоевскому началась ещё до пандемии коронавируса. Город Флоренция был выбран потому, что именно здесь Достоевский завершил работу над своим романом «Идиот». Горожане хорошо знают об этом факте.

Для участия в церемонии открытия памятника приглашены мэр Флоренции и президент области Тоскана, а также руководители местных вузов, в которых изучается русский язык.

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