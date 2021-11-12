Лондон, 12 ноября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Вблизи Южных Сандвичевых островов, расположенных в Южной Атлантике, в ночь на 12 ноября в течение часа дважды были зафиксированы подземные толчки — магнитудами 5,2 и 4,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Rob Oo Южные Сандвичевы Острова

Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 23:53 по местному времени 11 ноября (05:53 мск 12 ноября). Его эпицентр располагался в 2846 километрах к северо-востоку от города Пунта-Аренас (Чили, около 123 тыс. жителей) и в 2160 километрах к востоку от столицы Фолклендских островов, города Порт-Стэнли (около 2200 жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

Спустя в районе 20 минут были Южных Сандвичевых островов были зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой 4,7.

Напомним, что эти острова являются субантарктическим архипелагом, расположенном в Южной Атлантике в 570 километрах к юго-востоку от Южной Джорджии. Не имеют постоянного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае, на границе провинций Гуйчжоу и Сычуань, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.