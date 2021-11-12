Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:24 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области эвакуировали 28 человек, среди которых было восемь детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар

Max Stanworth

Пожар произошёл на улице Булата Окуджавы. На общей площади 34 кв. метров оказалось повреждено домашнее имущество в квартирах на нескольких этажах муниципального жилого дома, а также обшивка балконов.

28 граждан спасли при помощи спасательных устройств. Ещё 35 граждан были эвакуированы по лестничным маршам. Пострадавших нет.

К настоящему времени пожар потушен. Как сообщало ИА REGNUM, ночью 12 ноября произошло возгорание площадью 500 кв. метров на стройке в центре Екатеринбурга.