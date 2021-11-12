Москва, , 07:23 — REGNUM Идею сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной поддержали в ноябре 37% опрошенных граждан — это заметно больше, чем полгода назад, говорится в результатах опроса, проведенного сервисом Superjob.

Вакцинация против COVID-19 Mos.ru

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Вместе с тем, против введения обязательной вакцинации выступает почти половина респондентов — 46%.

Исследователи выяснили также, что среди тех, кто одобряет идею об обязательной вакцинации для всех жителей России, 59% уже сделали прививку. Среди противников всеобщей 76% до сих пор не вакцинировались.

Опрос проводился 9 и 10 ноября 2021 года. В нём приняли участие 1,6 тыс. человек, проживающие в 354 населенных пунктах. В предыдущих опросах идею введения обязательной вакцинации одобряли 19% граждан (в мае 2021 года) и 28% (в июле 2021 года).

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